Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, aralarında husumet olan M.K. ile M.B. (33) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B. üzerindeki tabancayı M.K.'ya kaptırdı. Kavga sırasında M.K., M.B.'nin bacağına ateş açarak yaraladı.

ŞÜPHELİ ŞAHIS KAÇTI

Şüpheli şahıs M.K., ticari taksiyle olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan M.B., ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli M.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Sokakta karşılaşan husumetliler kavga etti Uşak’ta husumetli olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu aileler sokakta karşılaşarak kavga etti. Kavgada silahların çekilmesiyle 1 kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.

Van'da husumetli aileler barıştırıldı Van'da aralarında husumet olduğu öğrenilen 4 aile bir araya getirilerek barıştırıldı.