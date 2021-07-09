Bursa’nın zirvesi Uludağ’dan içilebilir şekilde doğan Nilüfer Çayı, şehir merkezine girdiğinde, salınan sanayi atıkları sebebiyle siyah bir görünüme kavuşuyor. Uludağ’dan tertemiz doğan çay 200 kilometre yol katedip 55 köyden geçerek Marmara Denizi’ne simsiyah dökülüyor. Nilüfer Çayı’nın kirlenip geçtiği köylerden biri de Karacabey ilçesine bağlı İnkaya köyü. Köyün tam yanından geçen çay yaydığı pis kokuyla herkesi rahatsız ediyor.
KÖYDE SADECE YAŞLILAR YAŞIYOR
Köyde şu anda sadece yaşlılar yaşarken, köyün büyük çoğunluğu göç etmiş durumda. Köylerinden geçen Nilüfer Çayı’nda daha önceleri balık tuttuklarını ifade eden köylüler “Bu çay daha önceden temiz akıyordu. 1970 yılından sonra salınan kimyasal atıklar sebebiyle simsiyah akmaya başladı. Son on yıldır ise çok pis bir koku yaymaya başladı. Pis kokudan dolayı köyde kimse kalmıyor. O kadar pis koku var ki, köye bayramlarda gelen torunlarımız bile bizde misafir olarak kalmayarak hemen köyden ayrılıyor. Bizim burnumuz bu kokuya alıştı ama sabahları kokunun dozu daha da artıyor ve rahatsız ediyor. Köyde sadece yaşlılar kaldı. Gelen misafirler de pis kokudan dolayı hemen köyden gidiyor. Biz bu çayın daha önce olduğu gibi temiz akmasını istiyoruz” dedi.
Bursalılar metroda hem okuyacak hem kazanacak Bursa’daki toplu ulaşımın adeta bel kemiği olan Bursaray ile her gün insanları evlerine, işlerine ve ailelerine ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, yolculuk süresince vatandaşların vakitlerini daha kaliteli geçirebilmeleri ve okuma oranını arttırmak amacıyla ‘Her yerde okuyan Bursa’ projesini hayata geçirdi.
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Bu köye gelen kalmıyor! Kötü koku herkesi kaçırdı
Bursa'da bulunan bir köyde çayın yaydığı kötü kokular sebebiyle kimse misafir olarak kalmıyor. Köyün büyük çoğunluğu göç etmiş durumda
Bursa’nın zirvesi Uludağ’dan içilebilir şekilde doğan Nilüfer Çayı, şehir merkezine girdiğinde, salınan sanayi atıkları sebebiyle siyah bir görünüme kavuşuyor. Uludağ’dan tertemiz doğan çay 200 kilometre yol katedip 55 köyden geçerek Marmara Denizi’ne simsiyah dökülüyor. Nilüfer Çayı’nın kirlenip geçtiği köylerden biri de Karacabey ilçesine bağlı İnkaya köyü. Köyün tam yanından geçen çay yaydığı pis kokuyla herkesi rahatsız ediyor.
Kaynak: İHA
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