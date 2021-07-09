Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dehşet veren dakikalar Bursa'da yaşandı. Psikolojik rahatsızlığı bulunan genç, babasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesiyle birlikte pompalı tüfeği eline alan şahıs babasını yaraladı.

GÖĞSÜNDEN VE BACAĞINDAN VURDU

Olay, saat 15.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi 1'inci Edirne Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet Ali B. (21), temizlik işçisi olarak çalışan babası Recep B. (59) ile evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Mehmet Ali B., pompalı tüfeği alarak, babasına doğru ateş etti. Saçmaların göğsüne ve bacağına isabet eden Recep B., kanlar içinde yere düştü.



BABANIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Recep B., sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin yapmasının ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen Tedavi altına alınan Recep B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mehmet Ali B. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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