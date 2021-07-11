Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya’da düğünlerde araç süsletme geleneğinin tersinin yaşandığı ilginç bir olay yaşandı.

BOŞANMAYA ARACINI SÜSLETİP GİTTİ

Murat Akdoğan isimli vatandaş, 13 yıllık evliliğini noktalamak için görülecek boşanma davası öncesinde aracını süsleterek, "Çok mutluyum, boşanıyoruz" yazdırdı. Gelin arabası gibi süslettiği aracı ile adliyeye gelen Akdoğan, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada ise "İnsanlar bazen de ayrılırken bu kadar mutlu olabiliyor" dedi.

"KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALIYOR"

Evliliği sürecinde kötü günler yaşadığını savunan Akdoğan, "İnsanların sadece evlenirken değil boşanırken de mutlu olacağını belirtmek için böyle bir tepkide bulundum. Yani insanlar sadece evlenirken mutlu olmuyor, bazen de ayrılırken mutlu oluyor. Yaşadığım kötü günler geride kalıyor. Tüm evlenecek gençlere tavsiyem iyi düşünsünler. Tanımadan evlenmesinler. Allah kimsenin yuvasını bozmasın” şeklinde konuştu.

Murat Akdoğan, Malatya Adliyesi'nde görülen duruşmada 13 yıllık eşinden boşandı.

Yargıtay'dan emsal karar: Kaynanayı ziyaret zorlamak boşanma sebebi sayıldı Şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftin karşılıklı boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay, karı koca arasındaki kusur belirleme tartışmalarını yeni bir boyuta taşıdı, Yüksek Mahkeme; kadını kaynanaya ziyarete zorlamayı ağır kusur olarak saydı.

Yargıtay'dan emsal karar: Yeni eşi eski eşle kıyaslamak boşanma sebebi Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendirmeye alan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karar verdi. Yargıtay, ölen eşin fotoğraflarını sürekli görünür yerde tutmayı ve yeni eşi eski eşle kıyaslamayı boşanma sebebi saydı.