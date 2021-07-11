Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​İş hayatına çok küçük yaşlarda sakız satarak başlayan Faik Sarı, o günden bu yana geçen süreçte, seyyar satıcılık yaparak bu günlere geldi. Sakız satan, tepside midye satıcılığı yapan Sarı, şimdi ise kendisine ait iş yerinde 10 kişiye istihdam sağlıyor.

SAKIZ SATARAK BAŞLADI

Çok küçük yaşlarda sakız satarak iş hayatına adım attığını ifade eden Sarı "Kuşadası’na 15 yaşında geldim, burada elimde tepsi ile midye satmaya başladım. Grand Pazar, Orient Pazar ve Sağlık caddesinde tepsi ile midye sattım, şimdi ise kendi iş yerimi açtım, burada Kokoreç, Midye, Maraş dondurması satarak biraz da olsa ekonomiye can veriyoruz. İşlerimiz Allaha Şükür iyi. Pandemide herkes gibi bizim de işlerimiz düştü ama yine de bir şeyler yaptık” diye konuştu.

"İŞİNİ SEVMEYEB BAŞARILI OLAMAZ"

“Seyyar satıcılık yaptığı günlerin heyecanını halen hissettiğini anlatan Sarı, şunları söyledi: "Bir mesleği sevmeden yaparsan başarılı olamazsın. Ben 25 yıl boyunca elimde tepsi ile dolaştım, sevdiğim için çalışıyorum, zevk alıyorum bundan, hoşuma gidiyor. Bir müşteri dükkana girdiğinde çok mutlu oluyorum. Bu, mesleğine olan sevgiden kaynaklanıyor ama tepsi ile sattığım Midyenin parasının tadı bambaşkaydı” dedi.

Genç girişimci, devletin desteğiyle 14 milyonluk yatırım yaptı Elazığ’da sanat tarihi mezunu olan ancak baba mesleğini küçük bir işletmede sürdüren Şuayip Çıkaray, TKDK’dan aldığı 6 milyon 200 bin TL’lik hibe desteğiyle 14 milyon liralık son teknoloji modern bir tesis kurdu, üretime geçti. Şu anda 30 ton süt işleyip 15 kişiye istihdam sağlayan genç girişimci, ilerleyen sürede üretimi 60 tona çıkarıp istihdamı da 50’ye yükseltmeyi hedefliyor.