Numune Evler Mahallesi sahilinde denize giren Memik Bozkurt (17) ve Kadir Köktaş (17) suda çırpınmaya başladı.
Durumu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
MEMİK BOZKURT'UN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bölgeye dalgıç, deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına ekipler Bozkurt'un cansız bedenini sudan çıkardı.
Ekipler suda kaybolan Köktaş'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.
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