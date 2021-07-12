Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alaşehir Kula kara yolundaki Tepeköy Mahallesi virajında işçi servisi ile otomobil çarpıştı.

2 ÖLÜ, 9 YARALI

Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İşçi servisi ile otomobilde bulunan 2 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 9 kişi, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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