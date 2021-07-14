Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde bulunan sulama kanalında meydana gelen olayda Suriye uyruklu bir çocuğun akıntıya kapılıp kayıplara karıştığı öğrenildi. Kanal içinde bir süre yüzdükten sonra batıp çıkan çocuk daha sonra ise gözlerden kayboldu.Kanala birlikte girdiği arkadaşı ise bölgeye yakın noktada yer alan polis merkezine koşarak olayı bildirdi. Bunun üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve dalgıç polisler sevk edildi. Polisler kanal içerisinde kaybolan çocuğu arama çalışmalarına devam ediyor.
Mersin'de sulama kanalına düşen kız kardeşlerden biri öldü Mersin'de oyun oynarken dengelerini kaybedip sulama kanalına düşen küçük kardeşlerden kötü haber geldi.
Osmaniye’de sulama kanalına düşüp kaybolan iki çocuğun cesedi bulundu Osmaniye’de dün sulama kanalına düşerek kaybolan 2 çocuğun cansız bedenleri bulundu.
Sulama kanalına giren çocuk kayıplara karıştı
Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren bir çocuk akıntıya kapılıp kayıplara karıştı.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde bulunan sulama kanalında meydana gelen olayda Suriye uyruklu bir çocuğun akıntıya kapılıp kayıplara karıştığı öğrenildi. Kanal içinde bir süre yüzdükten sonra batıp çıkan çocuk daha sonra ise gözlerden kayboldu.Kanala birlikte girdiği arkadaşı ise bölgeye yakın noktada yer alan polis merkezine koşarak olayı bildirdi. Bunun üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve dalgıç polisler sevk edildi. Polisler kanal içerisinde kaybolan çocuğu arama çalışmalarına devam ediyor.
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