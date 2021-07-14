Feci kaza, bugün saat 18.45’de Arnavutköy - Hadımköy yolu Sazlıbosna mevkiinde meydana geldi. Freni boşalan kamyonet önünde bulunan araçlara çarptı. 6 aracın karıştığı zincirleme kaza otomobillerde bulunan 3 kişi de yaralandı. Yaralılar Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olay yerinde kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Arnavutköy’de zincirleme kaza, yaralılar var
14.07.2021 - 20:12 | Son Güncelleme: 14.07.2021 - 20:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Arnavutköy’de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Feci kaza, bugün saat 18.45’de Arnavutköy - Hadımköy yolu Sazlıbosna mevkiinde meydana geldi. Freni boşalan kamyonet önünde bulunan araçlara çarptı. 6 aracın karıştığı zincirleme kaza otomobillerde bulunan 3 kişi de yaralandı. Yaralılar Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olay yerinde kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Etiketler : arnavutköy,kaza,zincirleme kaza,
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