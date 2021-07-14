Feci kaza, bugün saat 18.45’de Arnavutköy - Hadımköy yolu Sazlıbosna mevkiinde meydana geldi. Freni boşalan kamyonet önünde bulunan araçlara çarptı. 6 aracın karıştığı zincirleme kaza otomobillerde bulunan 3 kişi de yaralandı. Yaralılar Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olay yerinde kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Zincirleme kaza! 6'sı çocuk 15 yaralı Zincirleme kaza! 6'sı çocuk 15 yaralı Düzce'de 4 aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 6'sı çocuk 15 kişinin yaralandığı öğrenildi.

TEM'de zincirleme kaza! 15 araç birbirine girdi: Yaralılar var TEM'de zincirleme kaza! 15 araç birbirine girdi: Yaralılar var 1 otobüs, 2 kamyon, 2 tır ve 8 otomobil TEM Otoyolu Sakarya geçişinde kaza yaptı. 15 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.