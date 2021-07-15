Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün öğle saatlerinde Taksim Meydanı’nda yaşandı. İddiaya göre, Taksim metrosundaki asansöre binmek isteyen çocuklu bir aile ve genç bir kadın arasında tartışma çıktı.

Taksim’de asansör kavgası: Çocuklu aileye saldırdılar

AKRABALAR DAHİL OLDU, OLAY BÜYÜDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Genç kadın, kavga sonrası sinir krizi geçirerek Taksim Meydanı’nda bağırıp çağırınca, sesini duyan akrabaları olay yerine geldi.

Genç kadın, akrabalarına, çocuklu çiftin kendisini asansörden zorla indirdiklerini ve küfür ettiklerini söyledi.

Sinirlerine hakim olamayan genç kadın ve yakınları, çocuklu çifte saldırarak küfürler etti.

KAVGA KARAKOLDA SONA ERDİ

Polis ekiplerinin müdahalesiyle ayrılan taraflar, olay yerinden uzaklaştırıldıktan sonra çocuklu çift, taksiye binerek oradan ayrılmak istedi.

Genç kadının yakınlarının, çiftin bindiği taksiyi takip ederek durdurması üzerine polis ekipleri, tekrar müdahalede bulunarak iki tarafı da ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

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