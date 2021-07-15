Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi İzmir Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darp edilen ve sonrasında devlet övünç madalyası ve gazilik beratı alan emekli müezzin Mehmet Kuzgun’u evinde ziyaret etti. Kaymakam Kantay’a Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Feridun Gülgeç de eşlik etti.

Ziyarette konuşan Kaymakam Kantay, “Bir akşam vakti Türkiye’nin içerisinde yetişen insafsız vahşi grubun yaktığı ateş sizlerin sayesinde söndü. Arkadaşlarımızla birlikte sizlere şükran borcumuzu iletmeye geldik." ifadelerini kullandı.

Bir cihat, bir mücadele içerisine girdiklerini ifade eden Kantay, "Bu anlamda hayatını kaybetmiş şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Sizlere de uzun ve sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Mehmet Kuzgun hocamız, darbeciler bir anda ayağa kalktığında selalarla Türkiye’nin dört bir yanını inlettiler. Hocamızı parke taşlarıyla sırtından yaraladılar. Kendini kaybedene kadar hocamızı darp ettiler. Allah sizlere zeval vermesin” dedi.

"BU VATAN İÇİN, MİLLET VE BAYRAK İÇİN KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR VERMEYE RAZIYIZ"

15 Temmuz gecesi darp edilen müezzin Mehmet Kuzgun ise, Kaymakam Kantay ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür ederek, o kara geceyi anlattı. Kuzgun, “5 yıl önce 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanımız memleketimizde darbe olduğu söylediler." dedi.

Camilerde selalar verildiğini ifade eden Kuzgun, "3-5 kişi geldiler ‘darbe olacak’ dediler. Biz de ‘bu darbe olmayacak’ diyerek selalarımızı verdik. Kaldırım taşlarıyla bizi darp ettiler. Her yerim simsiyah çürük olacak şekilde darp edildim." açıklamasında bulundu.

"Allah şehitlerimizin annelerine sabırlar versin. Evlatları var, evlatlarına sabırlar versin. Gazilerimize de Allah acil şifalar versin." diyen Kuzgun, "Bir daha 15 Temmuz yaşamak nasip olmasın. Bu vatan için, millet için bayrağımız için kanımı son damlasına kadar vermeye hazırım.” diye konuştu.

OLAY

15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe girişimiyle birlikte, Diyanet İşleri Başkanlığının duyurusuyla tüm camilerden birlik ve beraberlik çağrısı anlamına gelen selalar okundu. İzmir’de okunan seladan rahatsız olan 3 şahıs, Narlıdere Yalvaç Camisi’ne geldi.

Biri erkek 3 kişi, camide sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun’la tartışmaya başladı. Gelen kişilerden elinde taş olan bir kadın, cami girişindeki camı kırıp daha sonra müezzin Kuzgun’a saldırdı.

Mehmet Kuzgun, saldırganlardan kaçmak isterken tekrar yakalanıp darp edildi. Saldırganlar camiden uzaklaşırken müezzin Mehmet Kuzgun, yardıma gelen diğer vatandaşlar ile birlikte hastaneye giderek tedavi oldu ve darp raporu alarak saldırıyı gerçekleştirenlerden şikayetçi oldu.

7 Ekim 2019 tarihinde sonuçlanan davada mahkeme heyeti, sanıklar İlknur F.'yi kamu görevlisine hakaret ve ibadethanelere zarar verme suçlarından toplamda 2 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık Adil C. basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, Pınar D. ise suçlamalardan beraat etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, "15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır." dedi.

15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı: Yine olsa yine yaparım 15 Temmuz 2016 tarihinde, bir iş için gittiği İstanbul’da hain darbe girişimine karşı direnenler arasına katılan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ayağından yaralanan Afyonkarahisarlı gazi Aykut Sakartepe, o geceyi, “Bugün yine olsa hiç düşünmeden müdahale ederdim, giderim” sözleriyle anlattı.

Bakan Soylu'dan 15 Temmuz mesajı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Soylu, mesajında, 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 135 bin 916 operasyon yapıldığını belirtti.

İhanet gecesini anlattı: Karnında mermi parçasıyla yaşıyor Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde ağır yaralanarak gazi olan komiser Murat Ellibeş, “Benim şu an nefes almamın sebebi şanlı Türk milletinin bu çağrıya uyup sokağa çıkmasından geçiyor. 15 Temmuz, şanlı Türk milletinin verdiği mücadelenin sonucunda kazandığı zaferdir” dedi.