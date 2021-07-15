Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bismil ilçesine bağlı Selamet Mahallesi'nde oturan evli ve 7 çocuk babası Aslan K, iddiaya göre amcasının kızı Emine Karakaş'ı kuma almak istedi. 16 yaşındaki genç kız ise buna karşı çıktı. Ret cevabına öfkelenen Aslan K, kuzenini silahla vurup kaçtı. Ağır yaralanan Emine, yoğun bakımda verdiği 138 günlük hayat mücadelesini kaybetti. Merhume gözyaşları içinde defnedilirken bu elim olay Türkiye'nin gündemine oturdu.



TESLİM OLDU

Uzun süredir firari olan zanlı, en sonunda ortaya çıktı. Aslan K, bugün Mardin Kızıltepe'de jandarmaya teslim oldu. Şahsın sorgusu sürüyor.



7 çocuk babası adam, kuzenini kuma istedi: Kabul edilmeyince katletti Diyarbakır'da 7 çocuk sahibi evli kuzeni tarafından zorla kuma olarak alınmak istenen Emine Karakaş, bu isteğe karşı çıktığı için vahşice katledildi. Karakaş'ın acılı annesi, o caninin yakalanması için çağrıda bulunarak yardım istedi.



Parçalanıp çöp poşetiyle gömülmüşlerdi: Vahşi cinayette yeni gelişme Sakarya'da köpekler tarafından parçalanarak çöp poşetiyle gömülmüş halde bulunduktan sonra teşhis edilen yabancı uyruklu çifti öldüren zanlı tutuklandı.