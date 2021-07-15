Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beykoz'a bağlı Mahmut Şevket Paşa köyündeki ormanlık alana gelen 2 kişi, iddiaya göre bir kayalığın yakınında define aramaya başladı. İkili, kazı yaptıkları alanı daha hızlı açabilmek için dinamit yerleştirdi. Defineciler uzaklaşmak istedikleri sırada dinamit infilak etti. Havaya uçan defineciler, sağlık ekiplerini arayıp yardım istedi. Hastaneye kaldırılan ikilinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

Definecilerden akılalmaz oyun Köylülere AFAD’dan geldiklerini söyleyen 11 kişi, define peşine düştü. Şebeke, köylüleri evde tutmak için de “Gaz sızıntısı var” diye anons yaptırdı.



Definecilerden akılalmaz oyun Köylülere AFAD’dan geldiklerini söyleyen 11 kişi, define peşine düştü. Şebeke, köylüleri evde tutmak için de “Gaz sızıntısı var” diye anons yaptırdı.