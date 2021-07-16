Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Samsun'da yaşandı. 1 çocuk annesi kadın tartışma yaşadığı kocasını tabancayla 4 yerinden vurdu. Devriye gezen polisler tarafından bulunarak hastaneye kaldırılan polis kurtarılamadı. Kocasının katil zanlısı olarak yakalanan kadın, tutuklandı.

VURULDUKTAN SONRA KAÇMAK İÇİN KENDİNİ BALKONDAN ATTI

Olay, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 31 yaşındaki polis memuru Emrullah Çitil, evlerinde aralarında çıkan tartışmada eşi Yasemin Çitil'in (26) silahlı saldırısına uğradı. 4 yerinden vurulan polis memuru Emrullah Çitil kendini evlerinin birinci katındaki balkondan aşağı atarak kaçmak istedi. Yüzüstü düşen yaralı polis kanlar içinde kaldı.

Devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilen Emrullah Çitil, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Emrullah Çitil'in hastaneye geldiğinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

BOŞANMA TARTIŞMASI YÜZÜNDEN DARP EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Karayolları Bölge Müdürlüğünde memur olarak çalıştığı öğrenilen 1 çocuk annesi Yasemin Çitil ise polis tarafından gözaltına alındı. Genç kadının kocasıyla aralarında boşanma tartışması yaşandığı ve kendisini darp ettiğini iddia ettiği öğrenildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Yasemin Çitil, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Yasemin Çitil, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kocasını öldüren İzel’in ailesinden açıklama Adana'da rezidansta tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldüren ve tutuklanan kadının ailesi, kızlarının sürekli şiddet gördüğünü ileri sürdü.

Kocasını ve görümcesini öldürmüştü, cinayetlerin sebebi ortaya çıktı Osmaniye'de ikamet eden genç kadın, eşi ve 18 yaşındaki görümcesini uyudukları sırada av tüfeğiyle başlarından vurdu. Zanlı, cinayetleri neden işlediğini Jandarma'ya anlattı.