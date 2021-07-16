Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, Kandıra Caddesi üzerinde karşılaşarak tartışmaya başladılar. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı.

TEKME TOKAT HAVADA UÇUŞTU

Adeta tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada E.A., H.G. ile karşı gruptan Ü.A. ve A.A. yaralandı. Kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesiyle son bulurken yaralılar Kaynarca İlçe Devlet Hastanesine taraflar ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İki gurubun tekme, tokat kavga etmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Husumetlisi ile tartıştı, bacağından vuruldu Kırıkkale'de husumetlisi ile yaşadığı kavgada tabancasını kaptıran şahıs bacağından yaralandı.

Sokakta karşılaşan husumetliler kavga etti Uşak’ta husumetli olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu aileler sokakta karşılaşarak kavga etti. Kavgada silahların çekilmesiyle 1 kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı.