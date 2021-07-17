Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Şanlıurfa'da meydana geldi. Boşanma sebebi avukat ve karşı taraf arasında tartışma çıkmasına sebebiyet verdi. Tartışmada silahların ortaya çıkması sonrasında avukat ve kardeşi öldürüldü.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Avukat İsa Alkan ile kardeşi Ömer Alkan, mahallede Ö.A. ile karşılaştı. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen İsa Alkan ile eşinin kardeşi olduğu bildirilen Ö.A. arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Ö.A., yanında bulundurduğu tabancayla Alkan kardeşleri yaraladı. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alkan kardeşler, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Ö.A.’nın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gül toplamaya giden avukatın feci ölümü! Korkunç olay Isparta'da meydana geldi. Gül toplamaya giden avukat Ali Kaya feci şekilde can verdi.

Avukata sokak ortasında dehşeti yaşattılar Uyuşturucu tacirlerini şikayet etmesi sonrası sokak ortasında saldırıya uğrayan avukat canını zor kurtardı. Beyzbol sopasıyla darp edilen avukata silahla ateş açılarak göz dağı verilmeye çalışıldı.