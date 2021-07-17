Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize'de meydana gelen ve 6 kişinin ölümüne neden olan sel ve heyelanın etkisi bölgede hala sürüyor. Afette aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde bir evin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

PANİK VE KORKU BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Sel ve heyelan anı bir evin güvenlik kameralarına yansırken, yıkılma tehlikesi geçiren bir binadan ise vatandaşların son anda çıktığı görüntülere yansıyor. Heyelanın bir binanın yarısını koparıp götürdüğü anlar kamera kayıtlarında görülürken, yaşanan panik ve korku ile koşuşturmacalar da dikkat çekiyor.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Güneysu ilçesi Ballıdere köyü Onur mahallesinde büyük yıkıma neden olan selde Karali ailesinin yaşadığı evinin bir bölümü de heyelan sonucu toprak altında kalmış, anne Aynur Karali (66) ile oğlu Mustafa Karali (35) ve engelli kızı Ayşe Karali toprak altında kalarak hayatlarını kaybetmişti.

Rize'de ölü sayısı 6'ya yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor Rize'de sağanak etkili oldu, dereler taşınca köy yolları ulaşıma kapandı. Bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Sağanak sonrası sel ve heyelanlar meydana gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Kayıp kişileri arama çalışmaları devam ederken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sel ve heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu.