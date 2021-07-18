Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada biri 8 aylık bebek, 2 kişi hayatını kaybetti.
OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Kaza Siverek-Diyarbakır karayolu 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ö.K. yönetimindeki 27 US 711 plakalı Ford markalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
8 AYLIK BEBEK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Taklalar atan araç hurdaya dönerken, araçta bulunan 8 aylık Mehmet Yekta Kurt olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Hulisi Korkmaz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürücü Ö.K. ile araçta bulunan yolcular G.K. ve E.L.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü
Şanlıurfa'da meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 8 aylık bebek olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan yolculardan biri ise kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada biri 8 aylık bebek, 2 kişi hayatını kaybetti.
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