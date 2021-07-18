Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları kapsamında; 17 Temmuz 2021 tarihinde Ş.Y. isimli BTÖ mensubunun KDP güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Açıklamada, “17 Temmuz 2021 tarihinde Şırnak/Silopi Kara Hudut Sınır Kapısından Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile kurulan koordine neticesinde adli işlemlerinin yürütülmesi maksadı ile Van İl Jandarma Komutanlığınca teslim alınacaktır” denildi.
5 PKK'lı terörist daha teslim oldu İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ikna yoluyla 5 PKK’lının daha teslim olduğu duyuruldu.
Türkiye'ye patlayıcı sokmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirildi MİT'in Irak'ın kuzeyinde bulunan Duhok'taki operasyonunda, Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi.
MSB duyurdu! 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'ye yönelik cezalandırma atışlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: İkna edilen örgüt mensubu teslim oldu
Van İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları kapsamında terör örgütü PKK'nın bir mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları kapsamında; 17 Temmuz 2021 tarihinde Ş.Y. isimli BTÖ mensubunun KDP güçlerine teslim olduğu belirtildi.
Kaynak: İHA
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