Ankara'nın Çubuk ilçesinde ikamet eden Fevzi Özbek (27), bir arkadaşıyla birlikte balık tutmak için Çankırı'nın Şabanözü'ne bağlı Karakaya Göleti'ne gitti. Bir süre sonra sıcaktan bunalan Özbek, suya girdi. Gölette yüzen genç, bir anda gözden kayboldu. Paniğe kapılan arkadaşı 112 Acil'i arayıp yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonrası boğulan Özbek'in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Arkadaşı elim olay sonrası gözyaşı döktü.
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Balık tutmak için il değiştirdi, canından oldu
Çankırı'ya balık tutmaya giden bir genç, sıcaktan bunalınca gölete girdi. Boğulan gencin sudan cesedi çıkarıldı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde ikamet eden Fevzi Özbek (27), bir arkadaşıyla birlikte balık tutmak için Çankırı'nın Şabanözü'ne bağlı Karakaya Göleti'ne gitti. Bir süre sonra sıcaktan bunalan Özbek, suya girdi. Gölette yüzen genç, bir anda gözden kayboldu. Paniğe kapılan arkadaşı 112 Acil'i arayıp yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonrası boğulan Özbek'in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Arkadaşı elim olay sonrası gözyaşı döktü.
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