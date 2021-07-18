Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da kanatları kesilmiş halde bulunan 32 yavru flamingoyla ilgili şüphelilere ceza yağdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, feci olayın ihbar üzerine ortaya çıktığı belirtildi.

Muratpaşa ilçesi Kırcami mevkisinde belirtilen yerde 32 flamingo olduğunun saptandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Flamingoların yavru ve kanatlarının kesilmiş olduğu tespit edilmiştir. Flamingoları bulunduran şahıstan yasal belgeleri sorulduğunda ibraz edememesi ve flamingoların ayağında halka olmaması nedenleriyle flamingolara el konularak, rehabilite edilmek üzere iki ayrı hayvanat bahçesine yediemin belgesiyle yerleştirilmiştir. İlgililere 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 9 bin 377 lira idari yaptırım cezası düzenlenmiş ve 138 bin 848 lira tazminat hesaplanarak talep edilmiştir."



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Tuz Gölü'nde toplu flamingo ölümleri: Soruşturma başlatıldı Ankara, Konya ve Aksaray sınırları içerisinde yer alan Tuz Gölü’nün Konya’nın Cihanbeyli ilçesi Gölyazı bölgesinde yaşanan flamingo ölümleri dikkat çekiyor. Küresel ısınmayla birlikte Tuz Gölü’nün suyunun çekilmesine bağlı olarak yeterli besin bulamayan yüzlerce yavru ve yetişkin flamingo Tuz Gölü’nde ölü olarak bulundu. Konya Valiliği, flamingo ölümleriyle ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.