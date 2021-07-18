Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Antalya'da yaşandı. 2 yaşındaki Ecrin, çardakta oturan ailesinin yanından bir anda ortadan kayboldu. Ecrin'i bulamyan ailesi ekiplere haber verdi. İhbar üzerine Çevrede ve bölge yakınındaki derede arama başlatıldı.

DERE VE ÇEVRESİNDE ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Olay, Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çardakta kalan baba Ferhat Keskin’in 2 yaşındaki kız çocuğu Ecrin Keskin, bir anda gözlerden kayboldu. Baba Keskin etrafta çocuğunu arasa da bulamadı. Aile, yakın bölgede bulunan bir derenin olmasından dolayı endişe duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Deniz polisine bağlı dalgıçlar ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ailenin endişeli bekleyişi sürerken, ekipler dere ve çevresinde arama çalışmasına başladı.

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