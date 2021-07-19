Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat, Covid-19’a dair tedirgin olduklarını ifade etti. Özellikle vakaların azalmasından dolayı sahildeki Arsuz, Samandağ ve İskenderun ilçeleri başta olmak üzere ve çarşılarda ciddi bir rahatlama görüldüğünü belirten Müdür Hambolat “Halkımızda bir rehavet gözlemliyoruz, bu da bizi korkutuyor. Bu rahatlık inşallah bizi ileriki dönemlerde pişmanlığa sürüklemez. Şu an büyükşehir aralarında en az vaka sayısı olan iliz. Bütün iller arasında da uzunca süredir ilk üçte yer alıyoruz. Bu süreci başarı olarak görmemiz için sonunu görmemiz gerekiyor. O da sıfır vakayı şehirde değil, ülkenin tamamında görmekle olacak. Aşı tek başına yeterli olmamakla birlikte elimizdeki tek önemli silah ve koruyucumuz” diye konuştu.

AŞILAMA ORANININ ARTMASI ŞART

Aşılamada Hatay olarak istedikleri seviyede olmadıklarını da vurgulayan Hambolat “Halkımızı biz her türlü aşılama imkânına sahibiz. Halkımızdan da bizlere destek olmasını istiyoruz. Bütün ülkedeki vaka sayılarının düşmesindeki en önemli faktör aşılama oranının artması. Tünelin sonundaki ışığa ulaşmak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmemiz gerek” dedi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü de oluşan rehavet havasının tehlike oluşturduğunu duyurdu.

Covid-19 aşısızların salgını hâline geldi ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Dr. Rochelle Walensky, ABD’de Covid kaynaklı ölümler ve hastane yatışlarının çoğunlukla aşılanmamış kişilerde görüldüğünü belirtti.

Covid-19'u ağır geçiren gençlerin yüzde 40'ında organ hasarı oluştu The Lancet adlı tıp dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, gençler de Covid-19 karşı en az 50 yaş üstündeki hastalar kadar risk altında bulunuyor. 70 bini aşkın kişinin incelendiği araştırmada, 19 ile 49 yaş arasındaki hastanede tedavi edilen Covid-19 hastalarının yüzde 40'ının böbrekleri, akciğerleri veya diğer organları ile ilgili sorunlar yaşadığını ortaya konuldu. Bilim adamları, bu durumun önlenmesi için aşı olma çağrısı yaptı.