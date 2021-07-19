Kaza, saat 15.30 sularında Yeni Mahalle-Vezirli yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 DUJ 834 plakalı Transit marka minibüs ile 34 FC 5281 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Öte yandan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerinde olan sağlıkçılara, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdılar. Yüksekova Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kaza yeri temizlenirken, yol tekrardan ulaşıma açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı Ankara'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Aracı ekspere götürürken kaza yaptılar Kayseri'de araçta hasar olup olmadığını öğrenmek isteyen alıcı, ekspere gitmek istedi. Otomobil, ekspere ulaşamadan kanala düştü.
Hakkari'de minibüs otomobille çarpıştı, çok sayıda kişi yaralandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen feci kazada minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralanarak hastanelik oldu.
Kaza, saat 15.30 sularında Yeni Mahalle-Vezirli yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 DUJ 834 plakalı Transit marka minibüs ile 34 FC 5281 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Öte yandan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerinde olan sağlıkçılara, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırdılar. Yüksekova Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kaza yeri temizlenirken, yol tekrardan ulaşıma açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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