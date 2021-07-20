Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Akvaryum tarafından, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi’nde yakın tehdit altında olan gentoo cinsi kutup penguenleri “Canlıların Korunaklı Bölgelerde Yetiştirilmesi” programı kapsamında Valensiya Akvaryumu’ndan evlat edinilmişti. Penguenlerden biri geçen yıl Türkiye’nin ilk bebek pengueni Lokum’u dünyaya getirdi. Bu yıl da 38 günlük kuluçka döneminin ardından 120 gram ağırlığında, 15 santimetre boyunda bir yavru penguen daha dünyaya gözlerini açtı. Bebek penguen, hem ziyaretçilerin hem de diğer penguenlerin ilgi odağı oldu.

Türkiye'nin ilk bebek kutup pengueni İstanbul'da dünyaya geldi Türkiye'nin gentoo cinsi ilk bebek kutup pengueni 38 günlük kuluçka döneminin ardından 100 gram ağırlığında dünyaya gözlerini açtı.