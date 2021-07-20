Olay, akşam saatlerinde Külhan Mahallesi 13. Sokak üzerinde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen S.D. (25) eşinin kardeşi A.U. ile konuşmak için bir araya geldi. Burada yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D. yanında getirdiği tabancayla A.U’ya üç el ateş ederek bacağından vurdu. A.U, kanlar içerisinde yere yığılırken, S.D. olay yerinden hızla kaçtı.
KAÇAN ENİŞTE KISA SÜREDE YAKALANDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan enişte S.D ise kısa sürede suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Boşanma davası yüzünden, avukat ile kardeşini öldürdüler Şanlıurfa'da boşanma sebebiyle çıkan kavga avukat ve kardeşinin sonunu getirdi. 2 kardeş kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetti.
Boşanma aşamasındaki çiftin aileleri silahla çatıştı, yaralılar var Şanlıurfa'da meydana gelen olayda boşanma aşamasında olan çiftin aileleri silahlarla çatıştı. Çıkan çatışmada ise 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Boşanmak üzere olduğu karısının kardeşini vurdu
Karaman'da meydana gelen olayda eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen bir kişi kayınbiraderini kurşunladı.
Olay, akşam saatlerinde Külhan Mahallesi 13. Sokak üzerinde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu iddia edilen S.D. (25) eşinin kardeşi A.U. ile konuşmak için bir araya geldi. Burada yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D. yanında getirdiği tabancayla A.U’ya üç el ateş ederek bacağından vurdu. A.U, kanlar içerisinde yere yığılırken, S.D. olay yerinden hızla kaçtı.
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