Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığını bulmak isterken kaybolan 19 yaşındaki Onur Alp Eker'i arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre; Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte dedesinin yanına geldi. Onur ve dedesi, bayramın birinci günü kurbanlık koyunu ahırdan çıkarırken koyun kaçarak dağlık alana doğru koşmaya başladı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Dede Erdoğan, geri dönüp kamyonetini alarak koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan giderken, Onur ise dağlık alanda koyun ile birlikte kayboldu. Dede Zühtü Erdoğan'ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Bunun üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Sirkeli Mahallesi'nde ve kırsal bölgede arama çalışmalarına başladı.

Dün gece geç saatlerde ara verilen çalışmalara bu sabah yeniden başlandı. Ekipler, Eker'in kaybolduğu alandaki çalışmalara havadan ve karadan devam ediyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaybolan tıp fakültesi öğrencisinin bulunması için çevredeki yerleşim alanlarının kamera kayıtlarını inceleyen polis ve jandarma ekipleri, Eker'in kaybolmadan önce kaydedilen son görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Eker'in, Sirkeli mevkisindeki hobi bahçesinin yanından geçerek araziye doğru ilerlediği görülüyor.

Kameralara yansıyan görüntülerde Eker’in yürümekten yorgun olduğu ve havanında sıcak olmasından dolayı yorulduğu, yavaş yavaş hareket ettiği görüldü.

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