Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay, Ordu'nun Ünye ilçesinde yer alan Asarkaya Kent Ormanı’nda meydana geldi. Dün akşam saatlerinde 16 yaşındaki çocukları M.E.E.'den haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi. Bölgede arama çalışması yapan polis ekipleri, gencin izine rastlayamadı.



ORMANA GİDEN VATANDAŞLAR FARK ETTİ

İhbardan bir gün sonra Asarkaya Kent Ormanı’nda ağaca asılI ceset gören vatandaşlar, durumu emniyete bildirdi. Olay yerine giden ekipler, boğazından asılmış halde bulunan cesedin, hakkında kayıp ihbarı bulunan M.E.E.'yi ait olduğunu belirledi.



Gencin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.



10 senedir kayıptı! 2500 kilometre uzakta bulundu ABD'de 10 sene önce kaybolan köpek, 2500 kilometre uzaklıktaki bir barınakta bulundu. Kayıp köpek, özel uçak ile yapılan 11 saatlik yolculuğun ardından sahiplerine teslim edildi.



Almanya'yı dolandıran Türk kızı: 8 Milyon Euro'yla kayıplara karıştı Almanya’da bir para dağıtım şirketinde çalışan 28 yaşındaki Yasemin Gündoğan, 8 milyon Euro çaldığı gerekçesiyle ülke çapında aranıyor.