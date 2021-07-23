Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

Kurbanlık etlerin nasıl muhafaza edileceği merak konusu... Sağlık Bakanlığı kurban etinin 24 saat dinlendirilmesini tavsiye etti. Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu da şunları önerdi: Et, uygun şartlarda dinlendirilip sıcaklığı düşürülmezse mikrobiyal bozulma başlar. Kokuşma ve yeşillenme olayı gözlemlenir. Etin bozulan kısmı atılıp kalan kısmı tüketilmemelidir, çünkü hastalık riski taşır. Kurbanlık eti mutlaka dinlendirin. Etleri büyük parçalara ayırıp temiz kaplara koyun.

SAKATAT İLE AYNI ORTAMDA OLMASIN

Güneş görmeyen bir yerde (14 derecenin üstünde) hava almasını sağlayın. 5-6 saat sonra oda ısısına geldiğinde etleri buzdolabında (0-4 derece) dinlendirin. Eğer hemen yemeyecekseniz kavurma yapabilirsiniz ya da porsiyonlar hâlinde poşetlere koyarak dondurabilirsiniz. Buzdolabı sıcaklığında (0-4 derece) parça etler 6 gün, kıymalar 3 gün, derin dondurucuda (-18 derece) dondurulmuş etler ise 6 ay boyunca muhafaza edilebilir. Sakatat ile etleri aynı ortamda muhafaza etmeyin" dedi.

ESK, satılamayan kurbanlığı alacak Satılamayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumunun (ESK) alacağını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ESK’nın bu yıl birinci kalite kurbanlıkların kilogramını 42 liradan satın alacağını söyledi.

Kurban etlerini bozulmadan saklayın Kurban Bayramı ile biz kadınların mutfaktaki tatlı telaşı başlarken, etin doğru şekilde muhafaza edilmesi ve pişirilmesine yönelik uzmanların önerilerine kulak vermek gerekiyor.