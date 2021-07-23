Peş peşe boğulma vakalarının yaşandığı Türkiye'de bir üzücü haber de Şanlıurfa'dan geldi. Hilvan ilçesi kırsal Aşağı Kucak Mahallesi'nde oturan Mece ailesi, Atatürk Barajı Gölü kenarına piknik yapmaya gitti. Ailenin çocukları Emirhan (12), Elif Nur (16) ve Halenur Mece (23) suya girdi. Üç kardeş bir süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin yardımıyla Elif Nur gölden çıkarıldı. Durumu ağır olan kız hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Kardeşi ile ablası ise dalgıç polisler tarafından aranıyor.
Piknik faciaya dönüştü, küçük çocuk gölde boğuldu Ailesiyle piknik yaparken yüzmek için göle giren 9 yaşındaki küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Bir ailenin en acı anı: 2 yaşındaki oğulları gözlerinin önünde boğuldu Manisa’nın Alaşehir ilçesinde elim bir olay yaşandı. 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi.
Piknik faciaya döndü: 3 kardeş boğuldu
Şanlıurfa'da ailesiyle birlikte pikniğe giden 3 kardeş baraj gölüne girdi. Kardeşlerden biri hayatını kaybederken diğer ikisi aranıyor.
Peş peşe boğulma vakalarının yaşandığı Türkiye'de bir üzücü haber de Şanlıurfa'dan geldi. Hilvan ilçesi kırsal Aşağı Kucak Mahallesi'nde oturan Mece ailesi, Atatürk Barajı Gölü kenarına piknik yapmaya gitti. Ailenin çocukları Emirhan (12), Elif Nur (16) ve Halenur Mece (23) suya girdi. Üç kardeş bir süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin yardımıyla Elif Nur gölden çıkarıldı. Durumu ağır olan kız hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Kardeşi ile ablası ise dalgıç polisler tarafından aranıyor.
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