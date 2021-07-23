Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni normalleşme sürecine geçilmesinin ardından vaka sayılarında artış yaşanmaya başladı.

TAKSİM'E AKIN ETTİLER

Kurban Bayramı’nı son gününde vatandaşlar Taksim Meydanı'na akın etti. İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

MASKE TAKMAYANLAR VAR

Meydanda yürüyen ve oturan vatandaşlar arasında çok sayıda kişinin maske takmadığı görüldü. Öte yandan İstiklal Caddesi'nde sefer yapan nostaljik tramvayın yoğunluk nedeniyle ilerlemekte zorlandığı gözlendi.

Taksim doldu taştı! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı Kurban Bayramı arefesinde vatandaşlar Taksim Meydanı’nı dolup taşırdı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı İstiklal Caddesi’nde maske takmayan vatandaşların da olduğu görüldü.