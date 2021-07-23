Kavga Kozaklı Mahallesi'nde amca çocukları arasında çıktı, sebebi ise tarlaydı. Olayda iki grubun birbirine pompalı tüfekle ateş açması sonucu 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlıkçılar yaralıları ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırdı. Devlet hastanesine ağır yaralı olarak getirilen Mehmet Gözüküçük, hayatını kaybetti. Jandarma ve polis ekipleri, muhtemel olumsuzluklara karşı hastane önünde önlem aldı.
Tartıştığı kardeşlerini öldüren ağabey kaçtı Düzce'de meydana gelen feci olayda ailevi meseleler yüzünden tartıştığı 2 kardeşini birden öldüren ağabey daha sonra kayıplara karıştı.
Piknik faciaya döndü: Kardeşler boğuldu Şanlıurfa'da ailesiyle birlikte pikniğe giden 3 kardeş baraj gölüne girdikleri gibi kayıplara karıştı. 2'sinin cesedine ulaşılırken 1'nin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Akrabalar arazi yüzünden çatıştı:1 ölü, 7 yaralı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen olayda akrabaların arazi anlaşması yüzünden girdiği çatışmada 1 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.
Kavga Kozaklı Mahallesi'nde amca çocukları arasında çıktı, sebebi ise tarlaydı. Olayda iki grubun birbirine pompalı tüfekle ateş açması sonucu 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlıkçılar yaralıları ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırdı. Devlet hastanesine ağır yaralı olarak getirilen Mehmet Gözüküçük, hayatını kaybetti. Jandarma ve polis ekipleri, muhtemel olumsuzluklara karşı hastane önünde önlem aldı.
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