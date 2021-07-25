Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde bazı plajlarda denize girme yasağı bir gün daha uzatıldı. Mudanya Kaymakamlığı Eşkel, Eğerce, Mesudiye sahillerinden Karacabey Boğazı'na kadar seyreden sahil şeridinde denize girmeyi olumsuz hava şartları sebebiyle 23-24 Temmuz'da yasaklamıştı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada yasağın bir gün daha uzatıldığı öğrenildi.

Yasağın diğer günlerde devam edip etmeyeceğinin hava tahminlerine bağlı olacağı bildirildi.

Şile'de denizde kaybolan son kişinin cansız bedeni bulundu Şile'de yüzmek için denize girdikten sonra kaybolan 5 kişiden sonuncunun cansız bedenine ulaşıldı.

Bartın ve Düzce'de denize girmek yasaklandı Bartın'ın İnkumu tatil beldesi ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların denize girmesi yasaklandı.