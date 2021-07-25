Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düğüne diye çıktılar gözlerini hastanede açtılar! Muş'un Varto ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen zincirleme kazada 8 kişi hastanelik oldu. Kaza, Muş-Erzurum yolu üzerindeki Çallıdere köyü mevkiinde meydana geldi.



BİR ARAÇ ANİ FREN YAPINCA...

Bingöl’ün Karlıova ilçesinden Özkonak köyü istikametine gitmekte olan düğün konvoyundaki bir aracın ani fren yapması nedeniyle, arkada bulunan dört araç birbirine çarptı. Kazada yaralanan Gülseren Kıraç (43), Rojin Kılıç (19), Zülfinaz Kıraç (71), Abdullah Kıraç (58), Kenan Karabağ (26), Sinan Karabağ (21), Abdulkerim Ataç (56) ve Şahin Ataç (54), Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Gurbetçi aile, düğün konvoyuyla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Aksaray'da Almanya'dan gelen ailenin bulunduğu otomobil, düğün konvoyundaki otomobillerle çarpıştı, kaza sonucu 2 gurbetçi öldü, 6 kişi ise yaralandı.



Düğün konvoyunun önünü kestiler, hastanelik oldular Sivas’ta bilindik düğün geleneklerine uygun olarak harçlık almak için gelin arabasının önünü kesen 4 genç, konvoydakilerin saldırısına uğradı. Arabanın önünü kesen gençler, dövülerek hastanelik edildi.