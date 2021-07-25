Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kan donduran olay Pendik'te meydana geldi. Bir grup Afgan asıllı zanlı fidye için adam kaçırdı. Fakat planladıkları gibi olay sonucundan, kaçırdıkları şahıs için fidye ödeyen olmadı. Bunun üzerine zanlılar talihsiz şahsı öldürüp bahçeye gömdiü.

REHİN TUTUP İŞKENCE ETTİLER

Olay, Pendik Güllübağlar Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Pakistan uyruklu O.K., İ.U., S.K., ve Z.H. isimli şahıslar, Afgan uyruklu 4 kişiyi yaklaşık 20 gün önce kaçırarak kirada oturdukları gecekonduda rehin aldı. Şüpheliler, kaçırdıkları şahıslara para elde etmek amacıyla günlerce işkence etti. Kaçırdıkları 4 kişiden 3'ünü serbest bırakan şüpheliler, 21 yaşındaki Raşit Muhammet'i rehin tutmaya devam etti. Rehin tutup işkence ettikleri kişiden istedikleri fidyeyi elde edemeyen şüpheliler, yaklaşık 15 gün önce şahsı öldürdüler, ardından oturdukları gecekondunun bahçesinde kazdıkları mezara gömüp üzerine beton döktü. Arkadaşlarından haber alamayan diğer mağdurlar polise gidip durumu bildirdi. Bahçesine ceset gömülen evin sahibi de evin bahçesine dökülen betonu görmesi ve kiracılarından haber alamaması nedeniyle şüphe üzerine polise ihbarda bulundu. Olay hakkında çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin bahçesine cesedin gömüldüğünü fark etti. Yapılan çalışmalarda bahçeye gömülen ceset çıkarılırken ev içerisinde inceleme yapıldı.

YENİ ATILAN BETONDAN ŞÜPHELENEN ŞAHSIN İHBARI OLAYI AYDINLATTI

Polis ekipleri, olayın firari şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Dehşetin yaşandığı evin sahibi Ekrem Karaaslan, "2, 3 senedir bu mahallede oturuyorlar. İyi insanlar gibi görünüyorlardı. En son bayrama 3-4 gün kala gelmediler biz de şüphelendik. Bahçeye beton atmışlardı. Beton yeniydi. Şüphelenince karakola gittim. Takibe aldılar. İşkence yapmışlar. Kazınca ceset çıktı. Kaybolduktan sonra şikayette bulunduk. Şahıslar polislerle beraber geldi. Oradan öğrendik. Kardeşi kayıp, araştırıyorlardı" dedi.

CİNAYETTE ŞOKE EDEN DETAYLAR

Edinilen bilgiye göre, Afgan uyruklu 5 kişi yurt dışına gitmek için biriyle anlaştı. Afganlar, Bağcılar’da buluştukları 2 kişi tarafından kaçırılarak Pendik’te bulunan ormanlık alana götürüldü. Afgan uyruklu vatandaşlardan haber alamayan arkadaşları, 15 Temmuz’da polis merkezine giderek arkadaşlarının kayıp olduğunu söyledi. İhbar üzerine polis harekete geçti. Arama izniyle Pendik’te bulunan evde arama yapan polisler, evin bahçesinde maktul Raşid Muhammed’in cesedini üzerine beton dökülmüş halde buldu.

Öte yandan şüpheli şahısların, rehin tutup işkence ettikleri ve istedikleri parayı alamadıkları gerekçesiyle öldürdükleri Raşid Muhammed’in yurt dışında ikamet eden ağabeyinden 5 telefon, 6 bin euro ve 2 bin 500 TL fidye aldıkları ortaya çıktı.

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