Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

28 Temmuz 2021 hava durumu tahmin raporu belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bir süredir Karadeniz'de etkisini sürdüren sağanak yağışlar bugün de devam edecek. Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van, Samsun ve Erzurum'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun kalan kesiminde ise havanın yer yer bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN, TRABZON VE RİZE İÇİN TURUNCU UYARI

Sel felaketinin izlerini silmeye çalışan Doğu Anadolu için turuncu ve sarı kodlu uyarı geldi. Trabzon, Rize ve Artvin için turuncu kodlu uyarı verilirken, Giresun ve Ordu içinse sarı kodlu uyarı yapıldı. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA

Hava sıcaklığı kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalırken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan havanın, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Bursa: Az bulutlu 36

Adana: Az bulutlu ve açık 40

Antalya: Az bulutlu ve açık 40

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 29

Erzurum: Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39