Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, 13.00 sıralarında Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde çıktı. Ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın etkisi ile yaklaşık 20 dönümlük alana yayıldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra bölgeye ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Arazözler, itfaiye araçları ve iş makineleri ile yapılan çalışmalarla, yangın yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 dönüm alanda bulunan ağaçlar küle döndü.

ÇIKIŞ SEBEBİ TESPİT EDİLDİ

"Bahse konu bölgede bulunan 5 Nolu özel halk otobüsü kooperatifi işletmesinin çalışanı H.İ. isimli şahsın, çevre temizliği yapmak için eski tahta parçalarını bir araya toplayarak yaktığı, bu esnada ateşin çalılık alana sıçrayarak kontrolünden çıkması sonucu yaklaşık 20 dönümlük çalılık alan yanmış, daha sonra yangın soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Şüpheli H.İ. isimli şahıs hakkında ’Taksirle Yangına Sebebiyet Verme’, ’6831 sayılı Orman Kanuna Muhalefet’ suçlarından gerekli işlemler başlatılacaktır"