Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın Kozan ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Aladağ ilçesinde dün çıkan orman yangınına da müdahale sürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangınlara havadan müdahale yeniden başladı.

KOZAN'DA MAHSUR KALAN ANNE VE KIZI KURTARILMIŞTI

İki gün önce Kozan ilçesi Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda, akşam saatlerinde yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbiren boşaltılmış, bazı evler de alevlerden etkilenmişti.

Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarmıştı.angını söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Sabah saatlerine kadar yangına karadan müdahalede bulunan ekipler, günün ilk ışıklarıyla alevlere söndürme helikopteriyle de müdahale ediyor.

ALADAĞ'DA BAZI EVLER TEDBİREN BOŞALTILDI

Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış, kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler Karaisalı ve İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayılmıştı. Yangın bölgesinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Marmaris yangını sürüyor! 1 can kaybı var Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Marmaris'in Armutalan mahallesinde başlayan yangın İçmeler mahallesindeki ormanlık alanlarda ilerliyor. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, emniyet güçleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları müdahale ediyor. Öte yandan bir kişi yangında hayatını kaybetti, yaralılar var

Bodrum'daki yangın kontrol altına alındı Muğla Milas'a bağlı Meşelik Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın, Bodrum'un Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerine de sıçradı. Bölgeden gelen son bilgiye göre; Kuyucak ve Güvercinlik'teki yangın kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarına başlarken, ilk belirlemelere göre 80 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Tarım ve Orman Bakanlığı yangınların son durumunu açıkladı Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı.