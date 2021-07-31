Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manavgat’ta dört gün önce başlayan orman yangını birçok mahallede etkisini sürdürüyor. Yangının etkili olduğu yerlerden Gebece Mahallesi ve yangını ensesinde hisseden Ahmetler Mahallesi'nde bulunan evler boşaltıldı. Gebece Mahallesi Güğlendibi Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunan arazöz alevler arasında kalırken, arazözde görevli 4 kişilik yangın ekibinden 2 kişiye ulaşılamadı. Alevler arasından yaralı olarak çıkan araç sürücüsü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarında, Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın yanan arazöz içerisinde cansız bedenlerine ulaşıldı.

4 İŞÇİ DUMANDAN ZEHİRLENDİ

Diğer taraftan, aynı bölgede yangına müdahalede bulunan Volkan Altınkaya, Adem Uyanık, Yılmaz Ağaç ve Sercan Karadeniz isimli orman işçilerinin dumandan etkilenerek Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve gözlem altında bulunduruldukları bildirildi.

BAZI VATANDAŞLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Yangının hızla yaklaştığı Ahmetler Mahallesi de yangın tehlikesini ensesinde hissetmeye başladı. Ahmetler Mahallesi'nde yaşayan yaşlılar, yangın tehlikesi nedeniyle arama kurtarma ekipleri tarafından evlerinden alınarak, önce Manavgat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da geçici olarak konaklayacakları Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirildi.

Yangın alanları afet bölgesi ilan edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarından etkilenen bölgeleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettiklerini duyurdu.

Adana Kozan'daki yangın kontrol altına alındı Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce başlayan yangın, gece saatlerinde kontrol altına alındı.