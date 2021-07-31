Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağcılar-Kabataş arasında hizmet veren tramvay, Gülhane mevkisinde raydan çıkarak elektrik direğine çarparak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, İBB ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yaralının olmadığı kazanın olduğu bölgedeki trafik akışı durduruldu. Ekiplerin, tramvayın ve devrilen elektrik direğini kaldırma çalışmaları sürüyor.

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından, kaza nedeniyle seferlerin, Beyazıt - Bağcılar ile Karaköy - Kabataş arasında yapıldığını duyurdu.

Düğün yolunda feci kaza: Aynı aileden 5 can kaybı Düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil ile minibüs çarpıştı, aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Yangından kaçmaya çalışırken kaza yaptı, alevlerin arasında kalarak can verdi Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangından motosikletiyle uzaklaşırken kaza yapan bir kişi alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.