Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğal SİT alanı içinde yer alan ve koruma altında olan Turgut Şelalesi her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı idi. İçerisinde toplamda 5 adet şelale bulunan Turgut Şelalesine Marmaris hareketli safari tutkunlarının gözde durakları arasında yer alıyordu. Şelaleler yaklaşık 5 metre yükseklikten akarken, şelalenin aktığı yerde oluşan gölde ziyaretçiler yüzme imkanı buluyordu.

SİT ALANI VE KORUMA ALTINDA

Turgut Şelalesi Marmaris ilçesine yaklaşık olarak 33 kilometre, Orhaniye Mahallesine ise 2,5 km uzaklıkta yer alıyor. Turgut Şelalesi 1’inci derecede doğal SİT alanı ve koruma altındadır.

Bakan açıkladı: 107 yangından 98'i kontrol altında Orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaşan Bakan Pakdemirli, 107 yangından 98’ini kontrol altına alındığını söyleyerek, 10 yangını kontrol altına alma çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü açıkladı.

Bakan açıkladı: 107 yangından 98'i kontrol altında Orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaşan Bakan Pakdemirli, 107 yangından 98’ini kontrol altına alındığını söyleyerek, 10 yangını kontrol altına alma çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü açıkladı.