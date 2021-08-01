Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Milas ilçesinde dün başlayan yangın etkisini artırarak, Bodrum'un Mazı Mahallesi’ne sıçradı. Gece boyunca etkisini sürdüren yangının, Mazı Mahallesi’nde yerleşim yerlerini tehdit etmesi ve iyice şiddetlenmesi nedeniyle mahalle sakinlerinin deniz yoluyla tahliyesine başlandı.

Tam bir seferberlik ilan edilen bölgede lüks yatların botları, günübirlik gezi ve balıkçı tekneleriyle İnce Yalı mevkiinden vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesine devam ediliyor.

ALEVLER EVLERE SIÇRADI

Mazı Mahallesi ormanlık alanında etkili olan yangın ise, rüzgarın yön değiştirmesi ile bölgedeki evlere sıçradı. Yanan bazı evleri mahalle sakinleri kendi çabalarıyla söndürmeye çalışıyor.

Bodrum'da yangın büyüyor! Alevler evlere sıçradı

ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELİYORLAR

Mazı Mahallesi’ni tehdit eden yangın bölgesine gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun ve Tayfun Yılmaz da yangın çalışmaları yerinde inceliyorlar.

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen de yangın söndürme çalışmalarına katılırken, aynı zamanda tahliyelerin gerçekleşmesine de yardımcı oluyor.

Bodrum’da yangın durmuyor, Belediye Başkanı'ndan halka çağrı Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan yangınlar makilik alanda yayılmaya devam ediyor. İçmeler Mahallesi'nde tersaneler ve otellerin bulunduğu bölgeye Gökpınar Mahallesi'ne ulaştı. Yangının Aras, Mazı ve Çökertme'yi tehdit ettiğini belirten Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras, "Herkesin çok dikkatli olması lazım. Burada nefes almakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bodrum Belediyesi'nde kriz masası oluşturuldu.

Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda yangın Son dakika haberine göre; Bodrum'da makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.