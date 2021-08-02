Son dakika Alanya’dan Antalya Havaalanına yolcu taşıyan tur otobüsü, Manavgat çevre yolunda seyir halinde iken orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Şoförün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otobüs daha sonra takla attı. İhbar üzerine olay yeribe çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre olay yerinde 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralılara müdahalesi sürüyor.
Antalya'da havaalanına giden tur otobüsü kaza yaptı, 3 ölü var
02.08.2021 - 18:33 | Son Güncelleme: 02.08.2021 - 18:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da havaalanına giden tur otobüsü kaza yaptı, ilk belirlemelere göre 3 ölü var.
Etiketler : kaza,antalya,
798514 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/798514.aspx
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