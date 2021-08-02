Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika Alanya’dan Antalya Havaalanına yolcu taşıyan tur otobüsü, Manavgat çevre yolunda seyir halinde iken orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Şoförün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otobüs daha sonra takla attı. İhbar üzerine olay yeribe çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre olay yerinde 3 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralılara müdahalesi sürüyor.