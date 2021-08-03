Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Manavgat merkezde meydana gelen orman yangını ile ilgili olarak 30 Temmuz tarihinde gözaltına alınan 16 yaşındaki C.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manavgat'ta duygulandıran görüntü: Alevlerin arasında namaz kıldı Antalya Manavgat'taki orman yangını devam ediyor. Ekiplerin söndürmeye çalıştığı alevler yerden metrelerce yükseğe kadar ulaştı. Bir orman işçisi ise alevlerin arasında namaz kıldı.

Antalya Manavgat'ta yangın: Yerleşim yerlerine sıçradı Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangının son yıllarda bölgede çıkan en büyük yangın olduğu ifade edilirken, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşması nedeniyle birçok ev boşaltıldı. Yangınından etkilenenler hastanelerde tedavi altına alındı. Yangın bölgesine gelen Bakan Pakdemirli, "Dumanı görüyorsanız mutlaka emniyetli bulduğunuz yerlere doğru kendinizi tahliye edin" uyarısında bulundu.