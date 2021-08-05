Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Mamak'ta Ümitcan Uygun'un evinde önceki gün 25 yaşındaki Esra Hankulu hayatını kaybetti. Bunun üzerine Uygun ile iki arkadaşı gözaltına alındı. Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Hankulu'nun ön otopsi raporu ise tamamlandı.

Gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Ümitcan Uygun, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DARP İZİ YOK

Rapora göre merhumenin beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma tespit edildi. Bunun haricinde vücutta herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanmadı.

Aleyna Çakır'ın bedeninde tespit edilen DNA örnekleri Ümitcan Uygun’un DNA’sıyla uyumlu çıktı Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in ölümü soruşturması kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu raporunda, Esen’in bedeninde tespit edilen DNA örnekleri ile Ümitcan Uygun’un DNA’sının uyumlu olduğunun tespit edildiği belirtildi.

KESİN SONUCU İSTANBUL ADLİ TIP'I BELİRLEYECEK

Herhangi bir zehirlenme durumuna yönelik alınan bulgular, toksikolojik inceleme amacıyla Kimya İhtisas Laboratuvarı'na gönderildi. Hankulu'dan alınan örnekler, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumuna yollandı.

Ümitcan Uygun'un yargılanmasına başlandı Kamuoyunda "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'e yönelik "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" ile suçlanan Ümitcan Uygun ve Enes Ö. hakim karşısına çıktı.

17 TEMMUZ'DA CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Öte yandan, 3 zanlı hakkında, "uyuşturucu temini" yönünden de inceleme yapıldığı öğrenildi. Bu arada, Ümitcan Uygun, "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek" suçlamasıyla tutuklanan ve 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.

Ümitcan Uygun yeniden gözaltında Ümitcan Uygun, geceyi birlikte geçirdiği kadının sabah ölü olarak bulunmasının ardından yeniden gözaltına alındı.

Bu arada, Ümitcan Uygun, "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek" suçlamasıyla tutuklanan ve 17 Temmuz'da tahliye edilmişti.

Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü olarak bulundu Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından ifadesi alınan Ümit Can Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun, Ankara’nın Keçiören ilçesinde kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu.