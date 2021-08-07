Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’da Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

UÇAKLAR AKTİF BİR ŞEKİLDE MESAİDE

Yangın söndürme uçakları sahada aktif bir şekilde söndürme çalışmalarında yer alırken ekipler için yoğun mesai devam ediyor.

Muğla'da sabaha karşı bir deprem daha Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 04.39'da 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Muğla'daki yangının külleri Denizli ve ilçelerine ulaştı Denizli’nin Çameli ilçesinde ve yüksek kesimlerinde havanın kararmaya başlamasıyla birlikte Muğla'da meydana gelen yangının külleri yağmaya başladı.