Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak'ta ayakkabı dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Ayakkabı dükkanında yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Patlama sonrasında işyeri alev alev yanarken, mahallede büyük panik yaşandı.

ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Yaşanan şiddetli patlama nedeniyle, ayakkabı dükkanının yanındaki binanın duvarı yola yıkılırken, park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu. Panik içerisinde evlerini boşaltan vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahale sonrasında ambulansa alınan yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

POLİS VE VATANDAŞ DESTEK VERDİ

İhbar üzerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yola dökülen enkaz altında kimsenin olup olmadığı yönünde araştırma yaptı. Bu sırada itfaiye ekiplerine polis ve vatandaşlar elbirliğiyle yardım ederek enkazı yoldan kaldırdı.

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