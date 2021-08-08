Balıkesir-Edremit çevre yolu üzerinde sabah saat 04.40 sıralarında meydana gelen kazada olay yerinde 11, hastanede ise 4 kişi hayatını kaybetmişti.
Yolcu listelerinde belirlenen isimlerin yakınları Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne çağrıldı. Hastane morgunda hayatını kaybedenlerin yakınlarına teşhis yaptırıldı.
Teşhis için hastaneye gelen hayatını kaybedenlerin yakınları fenalık geçirdi. Teşhis işlemleri tamamlanan cenazeler ailelerine teslim edilmeye başlandı.
Kazada hayatını kaybeden 15 kişiden 7'sinin kimliği tespit edilirken, 1 cenaze ailesine teslim edildi.
Balıkesir'de feci kazanın olduğu yer drone ile görüntülendi Balıkesir çevre yolunda şarampolden yuvarlanan yolcu otobüsü ve olay yeri drone ile havadan görüntülendi. 15 kişiye mezar olan ve 17 kişinin de yaralandığı takla atan otobüs, vinçlerle kaldırılıp düzeltildi.
15 kişinin öldüğü kazada dikkat çeken şoför detayı! 15 kişinin hayatını kaybettiği kazada Zonguldak'tan İzmir'e giden otobüsün şoförü Kerem Başol'un, sefer için otobüsü kullanacak olan şoför Onur Güneş'in rahatsızlanması sonucu arkadaşının yerine direksiyona geçtiği iddia edildi.