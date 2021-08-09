Olay Bursa'nın Demirtaş Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için araziye çıkan bir çoban, ağacın altında vücudunun çeşitli yerleri yırtıcı hayvanlar tarafından yenilmiş erkek cesedi buldu. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Araziye gelen polis ekipleri etrafta incelemelerde bulundu.
KANLAR GÖRÜNCE İRKİLDİM
Cesedi tesadüfen bulan çoban Salih Taran, ''Buraya 15 günde bir çıkıyorum. Bu sabah hayvanlarla birlikte aşağı doğru giderken, tesadüfen kanlar görünce irkildim. Sonra cesedi fark ettim" dedi. Kimliği henüz tespit edilemeyen erkek cesedi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis geniş çaplı soruşturma başlattı.
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Bursa'da esrarengiz ölüm: Koyunlarını otlatırken ceset buldu
Bursa'da arazide koyun otlatan çoban, bir kısmı vahşi hayvanlar tarafından yenilmiş erkek cesedi buldu.
Olay Bursa'nın Demirtaş Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için araziye çıkan bir çoban, ağacın altında vücudunun çeşitli yerleri yırtıcı hayvanlar tarafından yenilmiş erkek cesedi buldu. Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Araziye gelen polis ekipleri etrafta incelemelerde bulundu.
Kaynak: İHA
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