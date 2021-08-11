Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi’nde öğlen saatlerinde başlayan ve etkisini devam ettiren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kumru-Fatsa yolundaki bir noktada taşkın sonucu yolda su birikintileri meydana geldi.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Fındık bahçelerinden de akan yağmur sularının da etkisiyle birikintinin yüksekliği artarken, jandarma ekipleri, araçların bu noktadan geçişini ulaşıma kapattı.

İhbar üzerine alanda çalışma başlatan görevliler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yolun yeniden ulaşıma açılmasını sağladı.

Ordu’da sağanak sonrası risk oluşturan 36 daireli bina boşaltıldı Ordu’nun Ünye ilçesinde etkili olan sağanak sonrası istinat duvarında hasar oluşan ve çevresinde toprak kayması meydana gelen 36 daireli bir bina boşaltıldı.

Ordu'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi ​Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan sağanak yağışı sonrası cadde ve ara sokaklarda yoğun yağmur suyu birikintisi oluşurken, bazı evleri ise bazı evleri su bastı.